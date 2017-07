Rus onderuit tegen Siniakova in tweede ronde WTA-toernooi Bastad

De 26-jarige Monsterse moest in de tweede ronde in twee sets haar meerdere erkennen in de Tsjechische Katerina Siniakova: 7-6 (3) en 6-4. De partij duurde ruim anderhalf uur.

Rus, nummer 145 van de wereldranglijst, had in de eerste set lange tijd het beste van het spel. Ze plaatste twee keer een break en mocht bij 5-4 voor de set serveren, maar kon die voorsprong niet vasthouden.

Door een reeks onnodige fouten van Rus kwam Siniakova weer langszij en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin trok de Tsjechische aan het langste eind: 7-3.

In de tweede set ging het gelijk op tot 4-4, toen Siniakova toesloeg in de servicegame van Rus. De mondiale nummer 56 serveerde de partij vervolgens uit.

Rus had zich eerder deze week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi geplaatst in Zweden.

Kiki Bertens komt donderdag in actie in de tweede ronde van het graveltoernooi. Ze neemt het dan op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova.