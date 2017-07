Haase na lange regenpauze overtuigend naar tweede ronde in Gstaad

Na een uur en twintig minuten spelen stond er 6-1 en 6-4 op het scorebord in Gstaad, waar Kiki Bertens zondag het vrouwentoernooi op haar naam geschreven. De partij van Haase werd wel meer dan drie uur onderbroken vanwege aanhoudende regen.

De 30-jarige Haase, die vorig jaar en vier jaar geleden tot de finale reikte in Zwitserland, speelt in de tweede ronde tegen Thiago Monteiro uit Brazilië. Hij had drie sets nodig tegen de Oekraïner Alexandr Dolgopolov.

Vorige week liet Hagenaar Haase zich in Scheveningen nog verrassen door zijn landgenoot Thiemo de Bakker. De nummer vijftig van de wereldranglijst verloor in de eerste ronde van het challengertoernooi met 7-6 (7) en 6-4 van de mondiale nummer 374.

Titelhouder Feliciano Lopez, vorig jaar in de finale in twee sets te sterk voor Haase, staat ook in de tweede ronde. De ervaren Spanjaard (35) kreeg een bye en mag het bij de laatste zestien opnemen tegen de Duitser Yannick Hanfmann.