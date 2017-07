Rus zonder setverlies naar tweede ronde WTA-toernooi Bastad

De 26-jarige Rus, die zich als qualifier voor het graveltoernooi plaatste, trok de partij tegen de nummer 136 van de wereld met 6-2 en 6-3 naar zich toe.

Bij een voorsprong van 5-2 in de tweede set leverde de Nederlandse haar opslag in, maar vervolgens won ze de partij alsnog op de service van Tig. Ze sloeg uiteindelijk toe op haar derde matchpoint.

Het is de tweede keer dit jaar dat Rus op een WTA-toernooi door de eerste ronde komt. In Rosmalen bereikte ze in juni de kwartfinales.

Voor een kwartfinaleplaats in Bastad wacht Rus, die zelf 145e staat op de wereldranglijst, een confrontatie met de winnaar van de partij tussen de als zevende geplaatste Tsjechische Katerina Siniakova en de Zweedse Rebecca Peterson.

Bertens

Later dinsdag komt ook Kiki Bertens in actie in Bastad. De Wateringse, die zondag het WTA-toernooi in het Zwitserse Gstaad op haar naam schreef, is de nummer zes van de plaatsingslijst en treft Carina Witthöft uit Duitsland.