Bertens en Rus zonder setverlies naar tweede ronde Bastad

De 25-jarige Bertens rekende in ruim een uur af met Carina Witthöft uit Duitsland, de nummer 62 van de wereld. Het werd 6-1 en 6-4 op het Zweedse gravel.

Bertens, die in Bastad de nummer zes van de plaatsingslijst is, neemt het nu in de tweede ronde op tegen Barbora Krejcikova uit Tsjechië, die in de openingsronde geen spaan heel liet van de Duitse Annika Beck: 6-0 en 6-0.

Zondag won de Wateringse voor de vierde keer in haar loopbaan een WTA-toernooi. Na Fez (2012) en Neurenberg (2016 en 2017) was ze ditmaal in Gstaad de beste.

Dankzij haar eindzege in Zwitserland klom Bertens van de 35e naar de 26e plaats op de wereldranglijst.

Rus

De 26-jarige Rus, die zich als qualifier voor het graveltoernooi in Bastad plaatste, trok haar partij tegen de Roemeense Patricia Maria Tig met 6-2 en 6-3 naar zich toe.

Bij een voorsprong van 5-2 in de tweede set leverde de Nederlandse haar opslag in, maar vervolgens won ze de partij alsnog op de service van Tig. Ze sloeg uiteindelijk toe op haar derde matchpoint.

Het is de tweede keer dit jaar dat Rus op een WTA-toernooi door de eerste ronde komt. In Rosmalen bereikte ze in juni de kwartfinales.

Voor een kwartfinaleplaats in Bastad wacht Rus, die 145e staat op de wereldranglijst, een confrontatie met de als zevende geplaatste Tsjechische Katerina Siniakova, die met 6-3, 3-6 en 6-1 won van de Zweedse Rebecca Peterson.