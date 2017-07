Kalkman als tweede Nederlander opgenomen in Tennis Hall of Fame

De 52-jarige Kalkman is pas de tweede Nederlander die de eer te beurt valt. Chantal Vandierendonck, eveneens een voormalig rolstoeltennisster, ging haar in 2014 voor.

Ook Andy Roddick en Kim Clijsters kregen zondag een plaats in de eregalerij. Tennissers die minimaal vijf jaar gestopt zijn komen in aanmerking voor een plek in de Hall of Fame.

De Belgische Clijsters (34) won in haar loopbaan vier Grand Slams. De Amerikaan Roddick, eveneens 34 jaar oud, zegevierde in 2003 op de US Open.

Paralympisch kampioen

Kalkman was in de jaren negentig 126 weken lang de nummer één van de wereld. Ze werd viermaal paralympisch kampioen, waarvan eenmaal in het tafeltennis.

Tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen van 1996 in Atlanta droeg ze de Nederlandse vlag. Na dat evenement beëindigde ze haar tennisloopbaan.

Kalkman werd op jonge leeftijd getroffen door kanker, waar ze een dwarslaesie aan overhield. Tegenwoordig golft ze op hoog niveau.