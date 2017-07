Bertens dankzij toernooizege in Gstaad terug in top dertig

Vorige week zakte Bertens nog van de 24e naar de 35e plek. Ze verloor toen veel punten van het toernooi in Gstaad van vorig jaar, dat toen een week eerder werd gespeeld vanwege de Olympische Spelen. Bertens verloor destijds de finale van het Zwitserse graveltoernooi.

De lijst wordt aangevoerd door de Tsjechische Karolina Pliskova, die vorige week voor het eerst in haar carrière de nummer één-positie bereikte. De top drie veranderde niet met Simona Halep op twee en Angelique Kerber op de derde plaats.

De 25-jarige Bertens was eind mei zelfs de nummer achttien van de wereld, haar hoogste ranking ooit. Op Roland Garros, waar ze vorig jaar de halve finales haalde, strandde ze echter al in de tweede ronde.

Dat kostte haar veel punten, terwijl ze op de drie grastoernooien die ze erna speelde telkens in de eerste ronde verloor. In Gstaad was Bertens zondag de Estse Anett Kontaveit de baas, die sinds maandag op de 27e plek van de WTA-ranglijst staat.

Mannen

Bij de mannen verloor Robin Haase acht plaatsen, waardoor hij sinds maandag de nummer vijftig van de wereldranglijst is. De Hagenaar ging afgelopen week in de eerste ronde van de challenger in Den Haag onderuit tegen Thiemo de Bakker.

De Bakker klimt 91 plekken en staat op de 374e plek. Naast Haase staan alleen de Nederlanders Tallon Griekspoor (302) en Botic van de Zandschulp (308) hoger genoteerd.

In de top van de ATP-ranglijst deden zich geen verschuivingen voor. Andy Murray blijft de mondiale nummer één, voor Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic.