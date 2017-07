Emotionele Bertens pakt in Gstaad vierde WTA-titel in carrière

Het is de vierde toernooizege voor Bertens op WTA-niveau. Vorig jaar verloor de 25-jarige Nederlandse nog in de finale van het Zwitserse graveltoernooi.

Bertens begon voortvarend aan de wedstrijd en brak de eerste twee servicegames van Kontaveit. Maar daarna leverde ze tweemaal haar eigen service in waardoor de 21-jarige Estse terugkwam tot 3-3. Bertens brak haar opponente opnieuw en gaf die marge niet meer weg: 6-4.

In de tweede set was één break voldoende voor Kontaveit, die met haar 32e plek op de wereldranglijst drie plekken hoger ingeschaald staat dan Bertens. Bij 2-1 wist Bertens haar opslagbeurt niet te behouden, waarna Kontaveit de set met 6-3 binnenhaalde.

Tranen

De pupil van Raemon Sluiter barstte bij een 2-1 voorsprong in de derde set plots in tranen uit. Haar trainer praatte kort op haar in, waarna Bertens op love de service van Kontaveit brak en een 3-1 voorsprong nam.

Kontaveit, die wordt gecoacht door de Nederlander Glenn Schaap, verloor ook haar volgende servicegame, waardoor Bertens op 5-1 kwam. Zonder problemen behield ze vervolgens haar servicegame en won daarmee de partij. De tranen rolden daarna opnieuw over haar wangen.

Vijfde finale

Bertens reikte ook vorig jaar tot de finale in Gstaad, waar ze in drie sets moest buigen voor de Zwitserse Viktoria Golubic. In haar hele carrière speelde de Wateringse vijfmaal de finale van een WTA-toernooi. Ze won eerder in Fez (2012) en Neurenberg (2016 en 2017).

Bertens zakte afgelopen maandag op de wereldranglijst van de 24e naar de 35e plek, omdat ze de punten van het toernooi in Gstaad kwijtraakte. Het Zwitserse graveltoernooi stond vorig jaar een week eerder op de kalender in verband met de Olympische Spelen.

Later op zondagmiddag speelt Bertens ook in de finale van het dubbeltoernooi in Gstaad. Samen met de Zweedse Johanna Larsson neemt ze het op tegen Golubic en de Servische Nina Stojanovic.