De Bakker geeft op in Scheveningen en loopt finale mis

De huidige nummer 465 van de wereld staakte tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez halverwege de eerste set de strijd omdat hij last had van zijn rug en schouder.

De 28-jarige De Bakker had in Scheveningen in de eerste ronde verrassend Robin Haase verslagen. Die was op het graveltoernooi als eerste geplaatst.

Het was de vierde keer in zijn loopbaan dat De Bakker de laatste vier bereikte. Dat deed hij eerder in 2008 en 2015.

Garcia-Lopez treft zondag in de finale de Belg Ruben Bemelmans, die eerder op zaterdag in de andere halve finale won van de Serviër Marko Tepavac met 6-2 en 6-1.