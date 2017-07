Bertens voor vijfde keer in loopbaan in WTA-finale na opgave Sorribes

Op het moment dat Sorribes, nummer 97 van de wereldranglijst, de strijd staakte op het Zwitserse gravel had de als tweede geplaatste Bertens de eerste set net met 6-1 gewonnen. Er waren 38 minuten gespeeld en daarin wist de Wateringse al haar servicegames in winst om te zetten en de Spaanse twee keer te breken.

Vorig jaar haalde Bertens ook al de finale in Gstaad en daarin verloor ze verrassend in drie sets van de Zwitserse Viktorija Golubic.

Dit jaar stuit ze in de eindstrijd op de winnares van de partij tussen Tsjechische Tereza Martincova, die 140e staat op de wereldranglijst, en de Estse Anett Kontaveit, de mondiale nummer 32.

Vierde titel

Bertens jaagt in Gstaad op haar vierde WTA-titel uit haar loopbaan. In 2012 won ze in het Marokkaanse Fez haar eerste toernooi op gravel, waarna ze in 2016 en 2017 de sterkste was in het Duitse Neurenberg. Ook dat is een graveltoernooi.

Maandag zakte Bertens van de 24e naar de 35e plaats op de ranking, maar dat was omdat de punten van haar finaleplaats vorig jaar in Gstaad er al af zijn. Door haar goede prestaties deze week zal ze weer gaan stijgen.