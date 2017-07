Bertens overtuigend naar kwartfinales WTA-toernooi Gstaad

De Duitse qualifier wist Bertens geen enkele keer te breken. Met een 250e plek staat Zaja op de wereldranglijst een stuk lager dan Bertens, die de 35e plaats bezet.

Bertens, die in Gstaad als tweede geplaatst is, moest in beide sets wel twee breakpoints wegwerken. De 25-jarige Wateringse had in de eerste set aan één break voldoende.

In de tweede set verloor Zaja haar eerste servicegame, waarna Bertens ook in de vijfde game de service van haar opponente brak. In totaal stonden beide speelster bijna anderhalf uur op de baan.

Dubbelpartner

In de kwartfinale treft Bertens een goede bekende: haar dubbelpartner Johanna Larsson. De Zweedse is als vijfde geplaatst en was in de tweede ronde te sterk voor Barbara Haas uit Oostenrijk: 1-6, 7-5 en 6-1.

Bertens heeft veel punten te verdedigen in Gstaad. Vorig jaar reikte ze tot de finale van het graveltoernooi, waarin de Oostenrijkse Viktorija Golubic te sterk bleek.

Woensdag versloeg Bertens in de eerste ronde al zonder setverlies de Servische Aleksandra Krunic. Dat betekende haar eerste overwinning in anderhalve maand.