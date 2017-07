Haase onderuit tegen De Bakker bij challengertoernooi Scheveningen

De 28-jarige De Bakker stapte na een uur en achttien minuten als winnaar van de baan: 7-6 (7) en 6-4.

De als eerste geplaatste Haase was titelverdediger in Scheveningen. De Bakker, die is afgezakt naar de 465e plaats op de wereldranglijst, is met een wildcard toegelaten tot het graveltoernooi.

Het was de vijfde onderlinge ontmoeting tussen de twee Nederlanders. Beide spelers versloegen elkaar twee keer. Bij de laatste wedstrijd in Alphen aan den Rijn was Haase de sterkste.

De Bakker won mede dankzij een goedlopende service. Hij sloeg onder meer elf aces. De opslag van Haase verliep daarentegen niet zo soepel. De nummer 42 van de wereldranglijst produceerde onder meer vier dubbele fouten en slechts één ace.

Nederlands kampioen Botic van de Zandschulp won dinsdag zijn eerste partij ooit in het hoofdschema van een challengertoernooi. De 21-jarige Nederlander, die met een wildcard is toegelaten, was in drie sets te sterk voor de Belg Yannick Mertens: 4-6, 6-3 en 6-2.