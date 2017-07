Bertens boekt in Gstaad eerste zege in anderhalve maand

De 25-jarige Wateringse rekende eenvoudig af met de Servische Aleksandra Krunic. Bertens gunde haar één jaar jongere opponente slechts vier games: 6-3 en 6-1. De partij duurde iets langer dan een uur.

Het was de eerste zege van Bertens sinds haar winst in de eerste ronde op Roland Garros, eind mei. Ze ging sneuvelde daarna in de tweede ronde en ging vervolgens ook ten onder in de eerste rondes in Rosmalen, Mallorca en Wimbledon.

Op dat Grand Slam-toernooi verloor ze begin juli in de eerste ronde van de Roemeense Sorana Cirstea en zakte daardoor op de wereldranglijst naar de 35e plaats.

Bertens verloor vorig jaar de finale in Gstaad. In de tweede ronde treft de nummer twee van de plaatsingslijst de Duitse qualifier Anna Zaja.

Rus

Arantxa Rus staat voor de tweede keer dit jaar in het hoofdschema van een WTA-toernooi. De 26-jarige Zuid-Hollandse plaatste zich ten koste van Anjelina Kalinina uit Oekraïne voor het hoofdschema in Boekarest.

Rus had in de laatste ronde van de kwalificaties twee sets nodig: 6-2 en 6-4. Tegen wie Rus het in de eerste ronde moet opnemen, is nog niet bekend.

Vorige maand deed Rus mee aan het WTA-toernooi in Rosmalen, waar ze in de kwartfinales strandde.

Ook Quirine Lemoine doet mee in Roemenië. Zij was rechtstreeks toegelaten en speelt in de eerste ronde tegen de als vijfde geplaatste Belgische Elise Mertens.

Lesley Kerkhove verloor maandag in de laatste kwalificatieronde in Boekarest van Sesil Karatantcheva uit Bulgarije met 6-1, 3-6 en 4-6.