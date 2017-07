Federer pakt ten koste van Cilic achtste eindzege op Wimbledon

De 35-jarige Zwitser was in de finale in 'straight sets' te sterk voor de Kroaat Marin Cilic: 6-3, 6-1 en 6-4.

De eentonige partij op het Centre Court nam slechts één uur en 42 minuten in beslag.

Federer was eerder in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012 de sterkste op Wimbledon.

Federer mag zich nu de succesvolste tennisser aller tijden op het gras van Londen noemen. Hij passeerde de Amerikaan Pete Sampras en de Brit William Renshaw, die zeven keer zegevierden op Wimbledon.

Na het gravelseizoen bewust overgeslagen te hebben toonde Federer zich de afgelopen twee weken zeer dominant op de All England Club. Hij stond geen set af.

Problemen

Federer had ook weinig te dulden van Cilic, die voor de eerste keer in zijn carrière in de eindstrijd van Wimbledon stond.

Federer moest in de tweede game van de wedstrijd weliswaar een breakpunt wegwerken, maar daarna was het alleen Cilic die op eigen opslag in de problemen kwam.

Federer sloeg bij 2-2 voor het eerst een gaatje en pakte ook bij 5-3 de service van Cilic af, wat hem gelijk de eerste set opleverde.

Cilic was op dat moment al niet meer okselfris. Het servicekanon hield aan een glijpartij aan het einde van het eerste bedrijf een pijnlijke linkervoet op.

Medische behandeling

Het zorgde er mede voor dat Cilic ook in de tweede set niets in te brengen had tegen Federer. Dit keer moest de verrassende winnaar van de US Open in 2014 bij 0-1 en 1-4 zijn service inleveren.

Even leek het erop dat Cilic bij aanvang van het derde bedrijf de handdoek in de ring zou gooien. Hij barstte in tranen uit, maar na een medische behandeling kon hij toch weer verder spelen.

Cilic deed er alles aan om het tij te keren, maar de suprematie van Federer was simpelweg te groot. Bij 5-4 maakte de negentienvoudig Grand Slam-kampioen het met een ace in stijl af.

Federer kon na afloop zijn geluk niet op. "Dit is bijna niet te geloven. Dit is bijna magisch", zei hij tegen het uitzinnige publiek.