Muguruza: 'Serena Williams zei al dat ik ooit Wimbledon zou winnen'

"Twee jaar geleden verloor ik de finale van Serena Williams. Ze zei toen dat ik ooit Wimbledon zou winnen en hier sta ik dan", aldus Muguruza na afloop van haar gewonnen Wimbledon-finale tegen Venus Williams.

Muguruza won de eindstrijd in twee sets: 7-5 en 6-0. "Het is ongelooflijk. Maar ik was er ook van overtuigd dat ik hier terug zou komen om te winnen."

De 23-jarige Spaanse stijgt door haar overwinning tien plaatsen op de wereldranglijst en is maandag de nieuwe nummer vijf van de wereld.

"Venus is zo'n ongelofelijke speelster. Ik zag haar als kind al vaak spelen en voel me daarom vereerd dat ik hier tegen haar mocht spelen", aldus Muguruza.

"Het was erg spannend in de eerste set. We hadden allebei veel kansen en ik was blij dat ik uiteindelijk die set wist te pakken."

Ongeluk

"Je hebt het verdiend. Je speelde zo goed vandaag", zei Venus Williams na de finale tegen Muguruza.

De 37-jarige routinier kende een bewogen voorbereiding. In juni was Williams betrokken bij een auto-ongeluk waarbij een 78-jarige man om het leven kwam. "Ik mis Serena en hoopte hetzelfde te doen wat zij in 2015 deed. Maar er zullen nog kansen komen voor mij", aldus Williams met tranen in haar ogen.