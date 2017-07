Muguruza verslaat Venus Williams en pakt eerste Wimbledon-titel

Het is voor Muguruza haar tweede Grand Slam-titel. Vorig jaar was ze de beste op Roland Garros.

Muguruza plaatste de eerste break van de wedstrijd bij 5-5. Nadat Williams in de vorige game twee setpunten had laten liggen, sloeg de 23-jarige Spaanse wel toe op haar tweede breakkans.

De mondiale nummer vijftien serveerde de set vervolgens professioneel uit. Muguruza hield het momentum vast in het begin van de tweede set en plaatste twee breaks op rij. Williams won vervolgens geen game meer. De partij duurde een uur en twintig minuten.

Het was voor Williams, nummer elf van de wereldranglijst, al haar negende finale op Wimbledon. Ze won het toernooi vijf keer (2000, 2001, 2005, 2007 en 2008).

Tweede Spaanse

Muguruza stond eerder in 2015 in de eindstrijd van het Grand Slam-toernooi. Toen moest ze haar meerdere erkennen in Serena Williams, de jongere zus van Venus die dit jaar afwezig was vanwege haar zwangerschap.

Een jaar later nam ze revanche op Serena Williams door haar te verslaan in de finale van Roland Garros. Muguruza is nu de enige vrouw die zowel van Venus als Serena Williams heeft gewonnen in een Grand Slam-finale.

Muguruza is na 1994, toen Conchita Martinez het grastoernooi won, de tweede Spaanse winnares op Wimbledon.

De finaleplaats van Williams was extra bijzonder omdat ze in aanloop naar het toernooi nog in opspraak raakte doordat ze betrokken was bij een dodelijk auto-ongeluk in haar thuisland de Verenigde Staten.