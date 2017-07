Venus Williams en Muguruza plaatsen zich voor finale Wimbledon

Williams was in twee sets te sterk voor Johanna Konta (6-4 en 6-2). Muguruza rekende eveneens in twee sets af met Magdalena Rybarikova (6-1 en 6-1).

Williams was in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008 al de sterkste op Wimbledon. In 2002, 2003 en 2009 verloor ze in de eindstrijd van haar zus Serena Williams.

De finaleplaats van Williams is extra bijzonder omdat ze in aanloop naar het toernooi nog in opspraak raakte doordat ze betrokken was bij een dodelijk auto-ongeluk in haar thuisland de Verenigde Staten.

Williams zei na haar eersterondepartij tegen Elise Mertens op een persconferentie gebroken te zijn.

Muguruza stond twee jaar geleden in de finale van Wimbledon, maar ook zij moest toen haar meerdere erkennen in Serena Williams, die dit jaar haar titel niet kon verdedigen omdat ze zwanger is.

Service

Williams en Konta ontliepen elkaar nauwelijks in de eerste set. Tot 4-4 werden de servicegames door beide speelsters eenvoudig gewonnen.

In de negende game kreeg de Britse publiekslieveling twee breakpunten, maar de ervaren Williams sloeg die weg en won zeven punten op rij. Daarna sloeg ze op haar tweede setpunt toe.

Williams was vooral op eigen service zeer sterk. In de tweede set ging de nummer elf van de wereld nog beter serveren. Vooral op tweede service maakte ze het verschil. Met een break voorsprong op zak benutte Williams haar derde wedstrijdpunt op de service van Konta.

Sprookje

Muguruza maakte korte metten met het sprookje van Rybarikova, die voor het eerst in haar loopbaan in de halve finale van een Grand Slam-toernooi stond. De mondiale nummer 87 overleefde in haar voorgaande negen deelnames op Wimbledon tot acht keer toe de eerste ronde niet.

Dat Rybarikova volstrekt kansloos was tegen Muguruza, bleek wel uit de statistieken. De nummer veertien van de plaatsingslijst noteerde liefst 22 winners tegenover slechts elf onnodige fouten en wist haar opponente vijfmaal te breken.