Muguruza plaatst zich als eerste voor finale Wimbledon

De 23-jarige Spaanse was in twee sets te sterk voor de Slowaakse Magdalena Rybarikova: 6-1 en 6-1. De partij op het Centre Court nam slechts 67 minuten in beslag.

De andere halve eindstrijd gaat later op donderdag tussen de Britse Johanna Konta en vijfvoudig kampioene Venus Williams uit de Verenigde Staten.

Muguruza stond twee jaar geleden ook al in de finale van Wimbledon, maar moest toen de schaal laten aan Serena Williams (4-6 en 4-6).

De nummer vijftien van de wereld schreef al wel een keer Roland Garros (in 2016) op haar naam.

Sprookje

Muguruza maakte korte metten met het sprookje van Rybarikova, die voor het eerst in haar loopbaan in de halve finale van een Grand Slam-toernooi stond. De mondiale nummer 87 overleefde in haar voorgaande negen deelnames op Wimbledon tot acht keer toe de eerste ronde niet.

Dat Rybarikova volstrekt kansloos was tegen Muguruza, bleek wel uit de statistieken. De nummer veertien van de plaatsingslijst noteerde liefst 22 winners tegenover slechts elf onnodige fouten en wist haar opponente vijfmaal te breken.