Murray onderuit tegen Querrey, Djokovic geeft op in kwartfinales Wimbledon

De Schot ging in vijf sets onderuit tegen de Amerikaan Sam Querrey: 6-3, 4-6, 7-6 (4), 1-6 en 1-6. De partij op het Centre Court nam twee uur en 41 minuten in beslag.

Murray had bijna de gehele wedstrijd last van zijn heup en kon zich met name in de laatste twee sets amper voortbewegen.

De nummer één van de wereld kampte in aanloop naar Wimbledon ook al met problemen aan het gewricht. Hij moest daardoor twee demonstratieduels afzeggen en vond op Queen's al in de eerste ronde zijn Waterloo.

De laatste keer dat Murray niet tot de laatste vier reikte op Wimbledon, was in 2014, toen hij niet opgewassen was tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Eenvoudige middag

Murray leek tegen Querrey aanvankelijk een eenvoudige middag tegemoet te gaan. Hij pakte de eerste set in twintig minuten met 6-3, maar daarna raakte Querrey steeds beter in de wedstrijd en won het tweede bedrijf.

Murray kwam opnieuw op voorsprong door in de tiebreak van de derde set het verschil te maken. Daarna greep Querrey echter meteen het initiatief en gaf Murray geen kans meer.

Querrey stuit in de halve finales op de Kroaat Marin Cilic, die eveneens in vijf sets de Luxemburger Gilles Müller opzij zette: 3-6, 7-6 (6), 7-5, 5-7 en 6-1.

Müller baarde in de vierde ronde nog opzien door na een ware thriller Roland Garros-winnaar Rafael Nadal naar huis te sturen.

Federer

Ook voor Djokovic zit Wimbledon er alweer op. De Serviër liet zich na de met 7-6 (2) verloren eerste set behandelen aan zijn rechterelleboog en gooide bij een 2-0 achterstand in het tweede set de handdoek in de ring.

Djokovic had zich in het duel met Adrian Mannarino in de vierde ronde al tweemaal laten behandelen aan het gewricht. Desondanks won hij die wedstrijd toch nog vrij gemakkelijk in drie sets.

Berdych kruist in de halve finale de degens met Roger Federer, die weinig moeite had met de Canadees Milos Raonic: 6-4, 6-2 en 7-6 (4).