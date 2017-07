Williams bereikt halve finales Wimbledon, Muguruza schakelt Kuznetsova uit

Williams stapte na een uur en dertien minuten als winnares van de baan tegen de als dertiende geplaatste Ostapenko: 6-3 en 7-5. De nummer elf van de wereld mag zich daardoor de oudste halvefinaliste noemen op Wimbledon sinds 1994.

De als tiende geplaatste Williams won het grastoernooi in Londen vijf keer: in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008. Ze stond in totaal acht keer in de finale.

In de strijd om een plek in de finale neemt Williams het op tegen de Roemeense Simona Halep of de Britse Johanna Konta.

Kuznetsova

Kuznetsova strandde in de kwartfinales. De als zevende geplaatste Russin verloor in twee sets van Muguruza: 3-6 en 4-6.

Muguruza had een uur en een kwartier nodig om Kuznetsova te verslaan. De 23-jarige Spaanse houdt daardoor kans op haar tweede finaleplek op Wimbledon. In 2015 verloor ze de eindstrijd van Serena Williams.

De 32-jarige Kuznetsova deed tot nu toe dertien keer mee aan Wimbledon, maar kwam nooit verder dan de kwartfinales. De nummer acht van de wereld strandde ook in 2003, 2005 en 2007 bij de laatste acht.

Muguruza neemt het in de halve finale op tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe of de Slowaakse Magdalena Rybarikova.