Müller was bang dat 'marathonpartij' tegen Nadal gestaakt zou worden

De nummer 26 van de wereld won de beslissende vijfde set met 15-13 en mocht na 4 uur en 48 minuten spelen juichend zijn armen in de lucht steken.

De 34-jarige Luxemburger vierde zijn zege op de nummer vier van de plaatsingslijst vrij ingetogen. "Ik besef het nog niet helemaal. Het is moeilijk te zeggen wat precies het verschil heeft gemaakt in deze partij", zei hij in een eerste reactie.

Müller kwam op het Londense gras met 2-0 voor in sets, maar Nadal knokte zich terug door de twee daaropvolgende sets te winnen. "Ik bleef in mezelf geloven", zei Müller. "Ik speelde namelijk ook goed in die twee verloren sets, ook al schakelde Nadal een tandje bij."

Duisternis

Gaandeweg de partij keek de Luxemburger steeds vaker naar de lucht, aangezien de zon onder aan het gaan was. "Ik was bang dat het duel afgebroken zou worden wegens de duisternis. Dinsdag terugkomen voor de beslissende punten zag ik echt niet zitten."

Müller kreeg in de vijfde set voldoende kansen om het af te maken, maar sloeg pas op zijn vijfde matchpoint toe. "Ik ging er bij de laatste voor de volle 100 procent voor. Gelukkig heb ik het net op tijd gered. Dit voelt geweldig."

In de kwartfinales treft Müller de Kroaat Marin Cilic. De nummer zeven van de plaatsingslijst was veel te sterk voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-2, 6-2, en 6-2.