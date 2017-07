Murray na zege op Paire naar kwartfinales op Wimbledon

De titelverdediger had zijn handen vol aan de ongeplaatste Fransman. Na 2 uur en 21 minuten sloot de Schot het duel op het Londense gras winnend af: 7-6 (1), 6-4 en 6-4.

De tweevoudige kampioen in Londen speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Sam Querrey. De nummer 24 van de plaatsingslijst versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in vijf sets: 5-7, 7-6 (5), 6-3, 6-7 (11) en 6-3.

Murray haalde voor de tiende keer op rij de laatste acht in Londen. "Ik denk dat ik goed stond te spelen. Wellicht waren er een paar slordige servicegames, maar dit is mijn beste spel tot nu toe dit toernooi", stelde Murray tevreden vast.

Murray kampte voorafgaand aan Wimbledon met een hardnekkige blessure aan zijn heup, maar daar heeft hij tijdens het spelen amper last van. "Ik maakte me wel zorgen, maar ik ben er goed doorheen gekomen. Nu is het een kwestie van volhouden."

Ook de Kroaat Marin Cilic plaatste zich voor de beste acht. De nummer zeven van de plaatsingslijst was veel te sterk voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-2, 6-2, en 6-2.