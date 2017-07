Müller verrast Nadal op Wimbledon na thriller van bijna vijf uur

De 34-jarige Müller won verrassend de eerste twee sets, maar Nadal knokte zich knap terug in de partij. In het beslissende vijfde bedrijf sloeg de Luxemburger op zijn vijfde matchpoint toe: 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 en 15-13.

Beide spelers kregen in de vijfde set kansen. Zo kreeg Müller op 5-4 zijn eerste twee matchpoints. Die wist Nadal met twee goede services weg te werken.

Op 9-9 was het de beurt aan Nadal. De 31-jarige Spanjaard, die vorige maand voor de tiende keer Roland Garros won, wist echter geen van zijn vier kansen te benutten.

Nadat Müller vlak daarna opnieuw twee matchpoints liet liggen, sloeg hij na 4 uur en 48 minuten spelen op zijn vijfde mogelijkheid wel toe.

Rosmalen

Voor de Luxemburgse laatbloeier is het nu al een jaar om niet meer te vergeten. Hij won begin dit jaar in Sydney zijn eerste titel op de ATP Tour. Vorige maand was hij op het grastoernooi van Rosmalen ook de beste.

Van de voorgaande vijf duels had Müller één keer van Nadal gewonnen. Dat was uitgerekend ook op Wimbledon, in 2005, in de tweede ronde.

Müller speelt in de kwartfinale tegen de als zevende geplaatste Kroaat Marin Cilic. De nummer zeven van de plaatsingslijst was veel te sterk voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-2, 6-2, en 6-2.

Federer

Federer had verrassend weinig moeite met de Bulgaar Grigor Dimitov. De nummer drie van de plaatsingslijst kreeg zijn opponent in iets meer dan anderhalf uur op de knieën: 6-4, 6-2 en 6-4.

De Zwitser, die op zijn achtste zege aast, treft in de kwartfinales Milos Raonic. De als zesde geplaatste Canadees was in vijf sets te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, de nummer tien van de plaatsingslijst: 4-6, 7-5, 4-6, 5-7 en 6-1.

Federer haalde voor de vijftiende keer de laatste acht op Wimbledon. Daarmee verbrak hij het record van de Amerikaan Jimmy Connors, die op veertien uitkwam. Federer won het Grand Slam in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012.

"Ik had vooraf niet gedacht dat het voor mij zó gemakkelijk zou gaan in deze partij", bekende Federer na zijn zege op de nummer dertien van de plaatsingslijst.

Murray

Murray had had zijn handen daarentegen vol aan de ongeplaatste Fransman Benoit Paire. Na 2 uur en 21 minuten sloot de Schot het duel op het Londense gras winnend af: 7-6 (1), 6-4 en 6-4.

Tweevoudige kampioen Murray speelt in de kwartfinales tegen de Amerikaan Sam Querrey. De nummer 24 van de plaatsingslijst versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in vijf sets: 5-7, 7-6 (5), 6-3, 6-7 (11) en 6-3.

Murray haalde voor de tiende keer op rij de laatste acht in Londen. "Ik denk dat ik goed stond te spelen. Wellicht waren er een paar slordige servicegames, maar dit is mijn beste spel tot nu toe dit toernooi", stelde Murray tevreden vast.

Murray kampte voorafgaand aan Wimbledon met een hardnekkige blessure aan zijn heup, maar daar heeft hij tijdens het spelen amper last van. "Ik maakte me wel zorgen, maar ik ben er goed doorheen gekomen. Nu is het een kwestie van volhouden."

Tomas Berdych schaarde zich ten koste van Dominic Thiem bij de laatste acht. De als elfde geplaatste Tsjech had vijf sets nodig om af te rekenen met de Oostenrijker, die als achtste was ingeschaald: 6-3, 6-7, 6-3, 3-6 en 6-3.