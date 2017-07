Kerber niet langer mondiale nummer één na verlies op Wimbledon

De 29-jarige Kerber werd eerder dit jaar al vroegtijdig uitgeschakeld op de Australian Open (achtste finales) en Roland Garros (eerste ronde) en was in de vierde ronde van Wimbledon niet opgewassen tegen Garbiñe Muguruza.

De als veertiende geplaatste Spaanse, die Roland Garros in 2016 won, was in een spannende partij in drie sets te sterk voor Kerber. Het werd 4-6, 6-4 en 6-4.

Het ios nog niet bekend wie Kerber aflost als nummer één op de wereldranglijst, die op maandag 17 juli weer zal uitkomen. Of Roemeense Simona Halep of de Tsjechische Karolina Pliskova neemt de leidende positie over.

Muguruza (23) neemt het in de kwartfinales op tegen de als zevende geplaatste Svetlana Kuznetsova. De Russin rekende af met Agnieszka Radwanska, die twee plaatsen lager staat op de plaatsingslijst: 6-2 en 6-4. Pliskova werd op Wimbledon al in de tweede ronde uitgeschakeld, terwijl Halep nog altijd in het toernooi zit.

Zowel de Halep als Pliskova, die beiden 25 jaar zijn, was nooit eerder de mondiale nummer één.

Ostapenko

De pas 20-jarige Jelena Ostapenko, die eerder dit jaar verrassend Roland Garros won en in Londen als dertiende is gerangschikt, was te sterk voor de als vierde geplaatste Elina Svitolina: 6-3 en 7-6 (6). In de kwartfinales wacht Venus Williams, die Ana Konjuh met 6-3 en 6-2 de baas was.

De ongeplaatste Magdalena Rybarikova uit Slowakije had het lastig tegen de Kroatische Petra Martic, maar ze won wel: 6-4, 2-6 en 6-3. Voor een plek in de halve eindstrijd neemt ze het op tegen Caroline Wozniacki of Coco Vandeweghe.

Later maandag worden bij zowel de vrouwen als mannen de overige partijen in de achtste finales gespeeld.