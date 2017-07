Tsonga uitgeschakeld na vijfsetter, Kerkhove strandt in dubbelspel

Tsonga knokte zich tegen Querrey tot twee keer toe terug van een achterstand in sets. In de beslissende set dolf de nummer twaalf van de plaatsingslijst echter het onderspit: 2-6, 6-3, 6-7 (5), 6-1 en 5-7.

Querrey reikte vorig jaar tot de kwartfinale in Londen. De nummer 28 van de wereld moet in de vierde ronde Kevin Anderson verslaan om die prestatie te evenaren.

Ook Dimitrov bereikte de vierde ronde. De 26-jarige Bulgaar zag zijn opponent Dudi Sela opgeven. Dimitrov leidde al met twee sets (6-1 en 6-1) tegen Sela, de nummer negentig van de wereld, die de partij door een blessure moest staken. De wedstrijd duurde precies een uur.

Voor Dimitrov, de nummer elf van de wereldranglijst en nummer dertien van de plaatsingslijst, wacht nu Alexander Zverev of Sebastian Ofner in de vierde ronde. In 2014 reikte Dimitrov nog tot de halve finale in Londen.

Kuznetsova

Bij de vrouwen rekende Kuznetsova in twee sets af met Polona Hercog: 6-4 en 6-0. Kuznetsova, de nummer acht van de wereld, had iets meer dan een uur nodig om de Sloveense te verslaan.

Garbine Muguruza was in twee sets te sterk voor de Roemeense Sorana Cirstea: 6-2 en 6-2. Cirstea was in de eerste ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens.

In de vierde neemt treft Muguruza mogelijk Angelique Kerber, de nummer een van de wereld. De Duitse moet dan eerst afrekenen met Shelby Rogers, de nummer zeventig van de wereld.

Kerkhove

In het dubbelspel slaagde Lesley Kerkhove er niet in de volgende ronde te bereiken. Met haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava was ze net niet opgewassen tegen Timea Babos en Andrea Hlavackova.

Het Roemeens/Tsjechische duo, als vierde geplaatst, was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-2, 5-7 en 6-4. In het enkelspel werd de 25-jarige Kerkhove al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld.