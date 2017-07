Kerber en Raonic verder op Wimbledon, Kerkhove strandt in dubbel

Kerber, die vorig jaar de finale verloor, kende een stroeve start tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Ze verloor de eerste set, maar stelde vervolgens orde op zaken: 4-6, 7-6 (2) en 6-4.

In de beslissende derde set brak de 29-jarige Kerber al snel de opslagbeurt van de Amerikaanse, maar Rogers knokte zich terug. De Amerikaanse nummer zeventig van de wereldranglijst verzuimde een breakpoint te benutten waarna Kerber wel opnieuw een break voorsprong pakte.

Op 5-4 serveerde de finaliste van vorig jaar de wedstrijd uit. Kerber stuit in de vierde ronde op de als veertiende geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza, die met 6-2 en 6-2 van de Roemeense Sorana Cirstea won.

De als zevende geplaatste Svetlana Kuznetsova rekende in twee sets af met Polona Hercog: 6-4 en 6-0. Kuznetsova, de nummer acht van de wereld, had iets meer dan een uur nodig. Agnieszka Radwanska, als negende geplaatst, won met 3-6, 6-4 en 6-1 van de als negentiende gerangschikte Timea Bacsinszky.

Raonic

In het mannentoernooi plaatste de als zesde gerangschikte Raonic zich voor de achtste finales. Hij leed geen setverlies tegen de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas: 7-6 (3), 6-4 en 7-5.

Voor Jo-Wilfried Tsonga zit Wimbledon er op. De als twaalfde geplaatste Fransman knokte zich tegen de Amerikaan Sam Querrey tot twee keer toe terug van een achterstand in sets, maar in de beslissende set dolf de nummer twaalf van de plaatsingslijst echter het onderspit: 2-6, 6-3, 6-7 (5), 6-1 en 5-7.

Querrey reikte vorig jaar tot de kwartfinale in Londen. De nummer 28 van de wereld moet in de vierde ronde Kevin Anderson verslaan om die prestatie te evenaren.

Ook Grigor Dimitrov bereikte de vierde ronde. De 26-jarige Bulgaar zag zijn opponent Dudi Sela opgeven. Dimitrov leidde al met twee sets (6-1 en 6-1) tegen Sela, de nummer negentig van de wereld, die de partij door een blessure moest staken.

Kerkhove

In het dubbelspel slaagde Kerkhove er niet in de volgende ronde te bereiken. Met haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava was ze net niet opgewassen tegen Timea Babos en Andrea Hlavackova.

Het Roemeens/Tsjechische duo, als vierde geplaatst, was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-2, 5-7 en 6-4. In het enkelspel werd de 25-jarige Kerkhove al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld.