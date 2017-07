Djokovic, Federer en Kerber naar achtste finales op Wimbledon

De 30-jarige Djokovic had twee uur en dertien minuten nodig om zich te ontdoen van Ernestst Gulbis, de nummer 589 van de wereld. Het werd 6-4, 6-1 en 7-6 (2).

Djokovic, die Wimbledon in 2011, 2014 en 2015 won, hoopt na een mindere periode weer een Grand Slam-toernooi te winnen. De voormalige nummer een van de wereld werd op Roland Garros al in de kwartfinales uitgeschakeld.

In de achtste finales treft Djokovic Adrian Mannarino. De Fransman rekende na een vijfsetter af met zijn landgenoot Gaël Monfils.

Vijfvoudig Wimbledon-winnaar Federer leed eveneens geen setverlies. Hij was in drie sets te sterk voor de Duitser Mischa Zverev: 7-6 (3), 6-4 en 6-4. Voor een plek in de kwartfinales neemt de als derde geplaatste Zwitser het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die in de derde ronde zijn opponent Dudi Sela bij een stand van 6-1 en 6-1 zag opgeven.

Raonic

De als zesde gerangschikte Raonic plaatste zich ten koste van Albert Ramos-Vinolas voor de achtste finales. Hij leed tegen de Spanjaard eveneens geen setverlies: 7-6 (3), 6-4 en 7-5.

Voor Jo-Wilfried Tsonga zit Wimbledon er op. De als twaalfde geplaatste Fransman knokte zich tegen de Amerikaan Sam Querrey tot twee keer toe terug van een achterstand in sets, maar in de beslissende set dolf de nummer twaalf van de plaatsingslijst echter het onderspit: 2-6, 6-3, 6-7 (5), 6-1 en 5-7.

Querrey reikte vorig jaar tot de kwartfinale in Londen. De nummer 28 van de wereld moet in de vierde ronde Kevin Anderson verslaan om die prestatie te evenaren.

Kerber

Bij de vrouwen bereikte Kerber de laatste zestien. De Duitse die vorig jaar de finale verloor, kende een stroeve start tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. Ze verloor de eerste set, maar stelde vervolgens orde op zaken: 4-6, 7-6 (2) en 6-4.

Kerber, de verliezend finaliste van vorig jaar, stuit in de vierde ronde op de als veertiende geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza, die met 6-2 en 6-2 van de Roemeense Sorana Cirstea won.

De als zevende geplaatste Svetlana Kuznetsova rekende in de derde ronde in twee sets af met Polona Hercog: 6-4 en 6-0. Agnieszka Radwanska, als negende geplaatst, won met 3-6, 6-4 en 6-1 van de als negentiende gerangschikte Timea Bacsinszky.

Caroline Wozniacki bereikte met bijzonder veel moeite de laatste zestien. De nummer vijf van de plaatsingslijst had drie sets nodig om Anett Kontaveit uit Estland te verslaan: 3-6, 7-6 (3) en 6-2. De partij duurde twee uur.

Kerkhove

In het dubbelspel slaagde Lesley Kerkhove er niet in de volgende ronde te bereiken. Met haar Wit-Russische partner Lidzija Marozava was ze net niet opgewassen tegen Timea Babos en Andrea Hlavackova.

Het Roemeens/Tsjechische duo, als vierde geplaatst, was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-2, 5-7 en 6-4. In het enkelspel werd de 25-jarige Kerkhove al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld.