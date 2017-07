Nishikori onderuit in derde ronde Wimbledon, Azarenka en Halep door

De 29-jarige Spanjaard won in vier sets van Nishikori: 6-4, 7-6 (3), 3-6 en 6-3. De partij op baan 3 duurde drie uur en twintig minuten.

Door de nederlaag blijft Wimbledon voor de 27-jarige Nishikori het enige Grand Slam-toernooi waar hij niet minimaal de kwartfinales haalde.

De beste prestatie van de mondiale nummer negen tot nu toe in Londen was het halen van de vierde ronde in 2014 en 2016.

Bautista Agut treft in de achste finales Marin Cilic. De 28-jarige Kroaat plaatste zich ten koste van Steve Johnson voor de laatste zestien. Cilic verloor geen set van de Amerikaan: 6-4, 7-6 (3) en 6-4. De mondiale nummer zes was de afgelopen drie jaar kwartfinalist op Wimbledon.

De Luxemburger Gilles Müller zorgde voor de uitschakeling van Aljaz Bedene. De Brit, die voor het eerst in de derde ronde stond, had onvoldoende antwoord op de harde opslagen van de 34-jarige Müller: 7-6 (4), 7-5 en 6-4.

Halep

Simona Halep was op baan 2 te sterk voor Shuai Peng uit China. De als tweede geplaatste Roemeense won in twee sets: 6-4 en 7-6 (7). De 25-jarige Halep bereikte vorig jaar de kwartfinales in Londen.

Ze treft in de achtste finales Victoria Azarenka, die blijft winnen op haar eerste Grand Slam-toernooi in ruim een jaar. De 27-jarige Wit-Russische plaatste zich ten koste van Heather Watson uit Groot-Brittanië voor de vierde ronde: 3-6, 6-1 en 6-4.

Azarenka beviel in december van haar zoon Leo. Door haar afwezigheid zakte de voormalig nummer één van de wereld naar de 683e plaats op de wereldranglijst.