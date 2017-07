Nadal wint opnieuw zonder setverlies, ook Halep door op Wimbledon

De 31-jarige Spanjaard had het alleen in de derde set even moeilijk tegen de Rus Karen Khachanov: 6-1, 6-4 en 7-6 (3).

De partij op het Centre Court duurde twee uur en veertien minuten. Khachanov verzuimde in de achtste game van de derde set drie breakpunten te benutten, waarna hij in de tiebreak alsnog aan het kortste eind trok. Nadal heeft nu tien wedstrijden op rij gewonnen zonder een set te verliezen.

Nadal, kampioen op Wimbledon in 2008 en 2010, speelt in de vierde ronde tegen Gilles Müller. De 34-jarige Luxemburger versloeg vrijdag de Brit Aljaz Bedene in drie sets: 7-6 (4) 7-5 6-4.

De als zestiende geplaatste Müller won in vijf onderlinge duels één keer van Nadal. Dat was uitgerekend op Wimbledon, in 2005.

Nishikori

Kei Nishikori slaagde er niet in om de vierde ronde te bereiken. De als negende geplaatste Japanner moest vrijdag zijn meerdere erkennen in Roberto Bautista Agut.

De 29-jarige Bautista Agut won in vier sets van Nishikori: 6-4, 7-6 (3), 3-6 en 6-3. De partij op baan 3 duurde drie uur en twintig minuten.

Door de nederlaag blijft Wimbledon voor de 27-jarige Nishikori het enige Grand Slam-toernooi waar hij niet minimaal de kwartfinales haalde.

De beste prestatie van de mondiale nummer negen tot nu toe in Londen was het halen van de vierde ronde in 2014 en 2016.

Bautista Agut treft in de achste finales Marin Cilic. De 28-jarige Kroaat plaatste zich ten koste van Steve Johnson voor de laatste zestien. Cilic verloor geen set van de Amerikaan: 6-4, 7-6 (3) en 6-4. De mondiale nummer zes was de afgelopen drie jaar kwartfinalist op Wimbledon.

Halep

Halep was op baan 2 te sterk voor Shuai Peng uit China. De als tweede geplaatste Roemeense won in twee sets: 6-4 en 7-6 (7). De 25-jarige Halep bereikte vorig jaar de kwartfinales in Londen.

Ze treft maandag in de achtste finales Victoria Azarenka, die blijft winnen op haar eerste Grand Slam-toernooi in ruim een jaar. De 27-jarige Wit-Russische plaatste zich ten koste van Heather Watson uit Groot-Brittanië voor de vierde ronde: 3-6, 6-1 en 6-4.

Azarenka beviel in december van haar zoon Leo. Door haar afwezigheid zakte de voormalig nummer één van de wereld naar de 683e plaats op de wereldranglijst.

Venus Williams bereikte eveneens de achtste finales. De 37-jarige Amerikaanse, die Wimbledon vijf keer op haar naam schreef, versloeg de Japanse Naomi Osaka met 7-6 (3) en 6-4.

Williams is de oudste speelster bij de laatste zestien sinds Martina Navratilova in 1994. Eerder deze week liet ze weten zwaar aangeslagen te zijn, omdat ze ongeveer een maand geleden in Florida betrokken was bij een verkeersongeluk met dodelijke afloop.

Johanna Konta kende weinig problemen tegen de Israëlische Maria Sakkari. De als zesde geplaatste Britse won met duidelijk cijfers: 6-4 en 6-1. Ze treft nu Caroline Garcia, die in twee sets (6-4 en 6-3) afrekende met Madison Brengle.