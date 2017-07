Federer lichtelijk bezorgd over kwaliteit van gras op Wimbledon

De Française Kristina Mladenovic en de Amerikaanse Alison Riske uitten donderdag na hun onderlinge partij felle kritiek op de kwaliteit van de baan. Bethanie Mattek-Sands liep eerder op de dag een zware knieblessure op toen ze weggleed.

"Of het gras slechter is dan normaal? Misschien wel, omdat het in de afgelopen dagen extreem warm was. Dat is in ieder geval wat we horen", aldus Federer, die zich donderdag ten koste van de Serviër Dusan Lajovic vrij simpel voor de derde ronde plaatste.

De 35-jarige Zwitser, die Wimbledon in 2012 voor het laatst won, vindt dat er iets gedaan moet worden met de klachten over de kwaliteit van de banen in Londen.

"Die klachten zijn geen goed teken. De mening van de spelers moet altijd serieus genomen worden, vooral wanneer twee tegenstanders hetzelfde zeggen."

Mladenovic

Mladenovic, de huidige nummer veertien van de wereld, was na haar verloren partij tegen Riske (6-2, 4-6 en 4-6) allesbehalve teleurgesteld. "Ik ben alleen maar blij dat ik niet geblesseerd ben geraakt. Dat lucht me enorm op. Ik wil graag fit en gezond blijven", zei ze.

Volgens de 24-jarige Mladenovic was de kwaliteit van baan 18, waarop haar partij tegen Riske werd gespeeld, ver beneden peil.

"Je ziet het alleen al aan de kleur. Er staat bijna geen gras meer op en rond de baseline is het aan beide kanten heel glibberig. Egaal is de baan ook al niet. Ik wil het geen verwaarlozing noemen of zo, maar het is bijna niet te doen."

Na de eerste twee games wilde Mladenovic eigenlijk niet meer verder spelen. Ook Riske vond de baan te riskant. "Het is toch vrij uniek dat beide speelsters na een paar games tot dezelfde conclusie komen op een grandslamtoernooi. Helaas mochten we niet stoppen van de arbitrage", aldus Mladenovic.

Wimbledon duurt nog tot en met 16 juli. Federer, die het in de derde opneemt tegen de Duitser Mischa Zverev, is bij een achtste eindzege op het Londense gras alleen recordhouder. Nu deelt hij het record van zeven keer winst nog met Pete Sampras.