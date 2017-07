Federer en Djokovic naar derde ronde Wimbledon, Pliskova onderuit

Djkovic, de nummer twee van de plaatsingslijst, had maar anderhalf uur nodig om af te rekenen met de 22-jarige Tsjech, die pas de mondiale nummer 136 is.

Pavlasek, die Djokovic zijn idool noemt, sloeg op matchpoint een dubbele fout, waardoor de Serviër door mocht. Het is de negende keer op rij dat Djokovic zich voor de derde ronde plaatst van het Grand Slam-toernooi in Londen.

In de volgende ronde treft de winnaar van 2011, 2014 en 2015 de winnaar van de partij tussen de Argentijn Juan Martin del Potro en de Est Ernests Gulbis.

Federer

Federer is in Londen op jacht naar zijn achtste Wimbledon-titel. Na zijn eenvoudige zege op Alexandr Dolgopolov, die opgaf met een blessure, hoefde de Zwitser zich ook tegen Lajovic niet bovenmatig in te spannen.

De Servische nummer 79 van de wereld maakte het Federer alleen in de eerste set lastig, maar na de tiebreak met 7-0 verloren te hebben, kwam hij er tegen de nummer drie van de plaatsingslijst niet meer aan te pas.

Federer, die Wimbledon voor het laatst won in 2012, speelt in de derde ronde tegen de Duitser Mischa Zverev, die als 27e is geplaatst.

Pliskova

Met Pliskova raakte het vrouwentoernooi een serieuze kanshebster voor de titel kwijt. De als nummer drie ingeschatte Tsjechische verloor in drie sets van de Slowaakse Magdalena Rybarikova: 6-3, 5-7 en 2-6.

Pliskova won afgelopen weekeinde nog het grastoernooi in Eastbourne. Dat betekende de negende toernooizege uit haar loopbaan en alweer de derde van dit jaar.

Afgelopen maand bereikte Pliskova nog de halve eindstrijd op Roland Garros. De Roemeense Simona Halep versloeg haar daarin. Vorig jaar op de US Open stond Pliskova voor het eerst in een grandslamfinale, waarin Angelique Kerber haar versloeg.

Kerber

Angelique Kerber haalde de derde ronde wel, al moest de nummer één van de wereld daar hard voor werken. De Duitse versloeg de Belgische Kirsten Flipkens met 7-5 en 7-5.

Kerber haalde vorig jaar nog de finale op Wimbledon, maar vloog er vorige maand op Roland Garros al in de eerste ronde uit. De Amerikaanse Shelby Rogers is haar volgende tegenstander.

Blessure Mattek-Sands

Bethanie Mattek-Sands verliet Wimbledon noodgedwongen per ambulance. Tijdens haar partij in de tweede ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea liep de Amerikaanse een zware knieblessure op.

Ze werd op de baan twintig minuten door dokters behandeld en daarna per brancard naar een ziekenauto werd gedragen. Tijdens de behandeling kreeg de speelster zuurstof toegediend. Over de ernst van de knieblessure is nog niets duidelijk.

Haase

Robin Haase werd uitgeschakeld in de eerste ronde van het mannendubbel. Voor de Hagenaar zat het enkelspel er ook al na een ronde op.

Met zijn Britse partner Dominic Inglot verloor Haase van het Duits/Oostenrijkse duo Philipp Petzschner/Alexander Peya. Dat gebeurde met de cijfers 6-7 (3), 6-2, 6-7 (10), 6-4 en 6-3. De partij duurde iets meer dan drie uur.

Haase, de enige Nederlander bij de mannen in het enkelspel, was dinsdag niet opgewassen tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De 19-jarige debutant op het Londense gras sloeg toe in vier sets.

Sander Arends heeft zijn debuut op Wimbledon niet met een overwinning kunnen bekronen. De 25-jarige Fries verloor met zijn partner Hsien-Yin Peng uit Taiwan in de eerste ronde van het mannendubbel van het duo Johan Brunström en Andreas Siljeström.