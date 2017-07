Gefrustreerde Medvedev gooit na nederlaag muntjes naar umpire

Medvedev knokte zich na een 2-0 achterstand in sets terug in de wedstrijd en ging in de beslissende vijfde set zelfs met 2-0 aan de leiding. Even later kreeg hij het echter aan de stok met umpire Mariana Alves.

De nummer 49 van de wereld was het niet eens met haar beslissingen en vroeg de toezichthouder om een andere umpire. Dat verzoek werd afgewezen, waarna de gefrustreerde Medvedev liefst vijf games op rij en uiteindelijk ook de wedstrijd verloor.

Terwijl Medvedev na de wedstrijd op baan 16 zijn spullen pakte, haalde hij muntjes uit zijn portemonnee en gooide die richting de stoel van de umpire. Zonder de muntjes weer op te rapen, verliet hij het gras in Londen.

Integriteit

Op de persconferentie na de wedstrijd verontschuldigde Medvedev zich voor zijn wangedrag, al ontkent de Rus dat hij de integriteit van de umpire in twijfel trok. "Ik was gewoon teleurgesteld, meer niet. Wel heb ik spijt van mijn actie."

"Het is niet leuk om een wedstrijd te verliezen", vervolgt Medvedev. "Misschien waren er ook wel wat slechte beslissingen, maar dat kan gebeuren in een wedstrijd. Ik was gewoon teleurgesteld en deed daarom iets stoms."

Medvedev was in de openingsronde van Wimbledon nog verrassend te sterk voor Stan Wawrinka. De als vijfde geplaatste Zwitser moest na vier sets zijn meerdere erkennen in de Rus.