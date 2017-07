Eltingh denkt dat Nederland op termijn acht tennissers in top 100 kan hebben

De voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel, sinds 1 juni officieel in dienst bij de KNLTB, beoogt bijvoorbeeld een meer "geïntegreerde aanpak" om toptennissers in Nederland gerichter op te leiden.

"Als je succes wilt hebben als tennisorganisatie moet je proberen eigenaar te worden over alles wat er nodig is om topspelers te kweken", aldus Eltingh woensdag op Wimbledon in gesprek met NUsport.

"Nu gebeurt het vaak dat jonge talenten twee keer per week bij ons trainen en de rest van de week bij een privéschool. Ik denk dat we ze meer in het vizier moeten hebben, en de afspraken met die scholen verder moeten uitbouwen."

Eltingh is onder meer van plan zich met een meerjarenplan te richten op de aanpak bij jeugdspelers. "We hebben nog steeds het beste Tennis Kids-programma van de wereld. Ik denk dat we over tien of twaalf jaar weer acht spelers of speelsters in de top honderd kunnen hebben. Daarop mag je me afrekenen."

Hoofdsponsor

Ondanks de kritiek die de laatste jaren aanzwelt over het veronderstelde falende beleid bij de KNLTB, resulterend in een dalend aantal leden, wil Eltingh helemaal niet spreken van een crisis bij de bond.

"Er wordt in de media ook zoveel onzin geroepen. We zouden geen hoofdsponsor hebben, maar begin dit jaar heeft de KNLTB al een contract getekend met de NOC*NSF. TeamNL is nu onze hoofdsponsor. Er kunnen natuurlijk altijd grote sponsoren bij. Daar zijn we zelfs hier op Wimbledon mee bezig."

Het feit dat alle Nederlandse topspelers (Robin Haase, Kiki Bertens en Richel Hogenkamp) al na twee dagen uitgeschakeld zijn op Wimbledon, baart Eltingh geen extra zorgen.

"Als liefhebber van onze sport vind ik het jammer, maar niet als technisch directeur. Natuurlijk, het zou voor het Nederlands tennis enorm schelen als een speler weer de tweede week haalt. Kijk wat Kiki vorig jaar teweegbracht op Roland Garros. Maar het is helaas de trend dat de Nederlanders er vaak in de eerste week uitliggen."

Van Lottum

Oud-proftennisser John van Lottum uitte een aantal weken geleden kritiek op de bond, die er volgens hem "nog nooit zo slecht voorstond". Ook sprak Van Lottum van een mentaliteit van pappen en nathouden bij de KNLTB.

Eltingh: "Dat de tennisbond er slecht voorstaat, is natuurlijk totale onzin. Veel mensen hebben het over de gouden generatie, de jaren negentig met Krajicek, Haarhuis, Siemerink en ik. Alsof toen alles zo goed ging. Integendeel, er was bij de bond veel minder voor elkaar dan nu. Het ledenaantal daalde ook, er was helemaal geen correlatie tussen onze prestaties en het ledenaantal."

"Maar vooropgesteld, ik vind ook dat een aantal zaken snel moet veranderen. Het vervelende is dat iemand als John knetterhard dingen in de pers gaat roepen, zonder een oplossing aan te dragen. Je ziet dat hij ook niet alle informatie heeft. Ik hoop dat hij in de toekomst zijn steentje wil bijdragen."

De zesvoudig Grand Slam-kampioen in het dubbelspel, in het enkelspel ooit nummer 19 van de wereld, vindt dat er in Nederland te vaak een "negatieve, azijnpisserige tendens" heerst. "Die is ook af en toe gevoed door keuzes van de KNLTB. Maar ik kijk nu als technisch directeur liever naar de mogelijkheden."

"Het belangrijkste is dat de KNLTB moet meeveranderen met de huidige tijd. Daar is niet goed op ingespeeld. De sport is individueler geworden en de consumptie van sport groter. Ik wil weer terug naar het gevoel dat je het samen doet. Als bond moeten we die ruimte en kansen bieden. Daar werken we keihard aan."