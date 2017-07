Dubbelteam Middelkoop en Koolhof gaat na Wimbledon uit elkaar

"De chemie is uitgewerkt, concludeerden we een paar weken geleden in Halle allebei", aldus de 33-jarige Middelkoop woensdag tegenover het AD. "Daarop hebben we besloten elkaar de hand te geven en ieder ons eigen weg te gaan, in goede harmonie."

Het Nederlandse duo staat op de 23e plaats van de wereldranglijst. Ze wonnen samen ATP-titels in Kitzbühel, Sofia en begin dit jaar in Sydney. Ook bereikten ze de finale van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

Middelkoop: "Dat we sterk verschillende karakters hebben zorgt er voor dat er een houdbaarheidsdatum op ons zit. Dat is helemaal niet erg, we kunnen elkaar nu aankijken en afscheid nemen zonder dat we elkaar iets verwijten.”

Koolhof en Middelkoop spelen later op woensdag hun eerste ronde tegen het Pools/Braziliaanse duo Lukasz Kubot en Marcelo Melo.

De 28-jarige Koolhof gaat na Wimbledon verder met de Nieuw-Zeelander Artem Sitak. Middelkoop zal tijdelijk met verschillende partners spelen.