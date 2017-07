Nadal en Murray eenvoudig door op Wimbledon, Kvitova onderuit

Nadal had net iets langer dan twee uur nodig om de Amerikaan Donald Young te verslaan. De als vierde geplaatste Spanjaard moest elf games afstaan aan de nummer 43 van de wereld: 6-2, 6-4 en 7-5.

Young begon al direct met een achterstand aan de partij door zijn servicegame te verliezen. Nadal gaf die voorsprong in de eerste set niet meer uit handen en kwam verder in de wedstrijd ook niet meer in de problemen.

Young stelde de nederlaag nog wel even uit door op 5-4 in de derde set de servicegame van Nadal te winnen, maar dat bleek niets minder dan uitstel van executie. Nadal brak zijn opponent direct daarna en serveerde vervolgens alsnog uit voor de zege.

Nadal was in 2008 en 2010 de sterkste op Wimbledon en pakte vorige maand voor de tiende keer in zijn loopbaan de titel op Roland Garros. In de derde ronde neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov, de nummer 34 van de wereld.

Murray

Murray was na anderhalf uur klaar met grasspecialist Dustin Brown. Hij verloor slechts zeven games: 6-3, 6-2 en 6-2.

De nummer één van de wereld kampte de voorbije weken met fysieke problemen. Murray had last van zijn heup en meldde zich daardoor noodgedwongen af voor twee demonstratiepartijen.

Tegen Brown leek de 30-jarige Schot weer volledig fit te zijn. Hij kwam geen moment in de problemen op het centre court.

In de derde ronde staat Murray vrijdag tegenover de Italiaan Fabio Fognini, die zich woensdag op het gras in Londen ontdeed van de Tsjech Jiri Vesely. Murray was vorig jaar in de finale van Wimbledon te sterk voor de Canadees Milos Raonic. In 2013 won hij het Grand Slam-toernooi ook al.

Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga werd in de tweede ronde ook niet echt op de proef gesteld. De als twaalfde geplaatste Fransman won in de tweede ronde in drie sets van de Italiaan Simone Bolelli: 6-1, 7-5 en 6-2. In de eerste ronde hoefde de 32-jarige Tsonga maandag tegen de Brit Cameron Norrie ook geen set af te staan.

Tsonga hoopt minimaal zijn prestatie van vorig jaar te evenaren. De huidige nummer tien van de wereld bereikte toen de kwartfinale, en maakte het de uiteindelijke winnaar Andy Murray erg lastig. Tsonga won twee sets, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de Schot.

Daniil Medvedev kon zijn knappe overwinning op Stan Wawrinka in de eerste ronde geen vervolg geven. De 21-jarige Rus verloor van Ruben Bemelmans. De Belg had in de tweede ronde wel vijf sets nodig: 6-4, 6-2, 3-6, 2-6 en 6-3.

Kei Nishikori plaatste zich ten koste van Sergiy Stakhovsky voor de derde ronde. De als negende geplaatste Japanner won na ruim drie uur van de Oekraïener: 6-4, 6-7 (9), 6-1, 7-6 (6).

Kvitova

Madison Brengle zorgde voor een verrassing door Kvitova uit te schakelen. De Amerikaanse, die maandag te sterk was voor Richel Hogenkamp, won in drie sets van de Tsjechische: 6-3, 1-6 en 6-2.

Kvitova, die als elfde was geplaatst in Londen, stond het afgelopen halfjaar aan de kant. Dat was het gevolg van een gewelddadige overval eind vorig jaar in haar appartement. Daarbij liep ze een ernstige handblessure op.

Pas op Roland Garros keerde de 27-jarige Tsjechische terug op de baan. Kvitova gold na haar toernooioverwinning van anderhalve week geleden in Birmingham als een van de favorieten voor de eindzege in Londen.

Williams

Venus Williams rekende na een moeizame eerste set in drie sets af met de Chinese Qiang Wang: 4-6, 6-4 en 6-1. Alleen in de laatste fase maakte de als tiende geplaatste Williams het verschil in kwaliteit duidelijk.

Williams liet eerder deze week weten zwaar aangeslagen te zijn, omdat ze ongeveer een maand geleden in Florida betrokken was bij een verkeersongeluk met dodelijke afloop.

In de eerste ronde had de oudste van de twee succesvolle zussen Williams de Belgische debutante Elise Mertens verslagen. De 37-jarige Amerikaanse heeft Wimbledon al vijf keer gewonnen.

Halep versloeg de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia in de tweede ronde. De favoriete deed dat in twee sets, 7-5 en 6-3. Eerder in Londen won Halep van de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic. Ze stond onlangs nog in de finale van Roland Garros.

Azarenka

De 27-jarige Victoria Azarenka was op het gras in Londen in twee sets te sterk voor Vesnina uit Rusland: 6-3 en 6-3. De partij duurde ruim anderhalf uur.

Azarenka speelt op Wimbledon haar eerste Grand Slam-toernooi sinds ruim een jaar door zwangerschap. De Wit-Russische beviel in december van haar zoon Leo. Door haar afwezigheid zakte de voormalig nummer één van de wereld naar de 683e plaats op de wereldranglijst.

Azarenka speelt in de volgende ronde tegen de Britse Heather Watson, die met 6-0 en 6-4 afrekende met Anastasija Sevastova uit Letland.

Johanna Konta plaatse zich met moeite voor de laatste 32. Tot vreugde van het publiek won de 26-jarige Britse van de Kroatische Donna Vekic. In een partij die meer dan drie uur duurde, was de als zesde geplaatste Konta in de derde en beslissende set net wat beter: 7-6 (4), 4-6 en 10-8.

Het is de eerste keer voor Konta dat ze op Wimbledon in de derde ronde staat.