Murray en Azarenka naar derde ronde Wimbledon

Murray was na anderhalf uur klaar met grasspecialist Brown. Hij verloor slechts zeven games: 6-3, 6-2 en 6-2.

De nummer één van de wereld kampte de voorbije weken met fysieke problemen. Murray had last van zijn heup en meldde zich daardoor noodgedwongen af voor twee demonstratiepartijen.

Tegen Brown leek de 30-jarige Schot weer volledig fit te zijn. Hij kwam geen moment in de problemen op het centre court.

In de derde ronde staat Murray vrijdag tegenover de Italiaan Fabio Fognini, die zich woensdag op het gras in Londen ontdeed van de Tsjech Jiri Vesely. Murray was vorig jaar in de finale van Wimbledon te sterk voor de Canadees Milos Raonic. In 2013 won hij het Grand Slam-toernooi ook al.

Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga werd in de tweede ronde ook niet echt op de proef gesteld. De als twaalfde geplaatste Fransman won in de tweede ronde in drie sets van de Italiaan Simone Bolelli: 6-1, 7-5 en 6-2. In de eerste ronde hoefde de 32-jarige Tsonga maandag tegen de Brit Cameron Norrie ook geen set af te staan.

Tsonga hoopt minimaal zijn prestatie van vorig jaar te evenaren. De huidige nummer tien van de wereld bereikte toen de kwartfinale, en maakte het de uiteindelijke winnaar Andy Murray erg lastig. Tsonga won twee sets, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de Schot.

Daniil Medvedev kon zijn knappe overwinning op Stan Wawrinka in de eerste ronde geen vervolg geven. De 21-jarige Rus verloor van Ruben Bemelmans. De Belg had in de tweede ronde wel vijf sets nodig: 6-4, 6-2, 3-6, 2-6 en 6-3.

Kei Nishikori plaatste zich ten koste van Sergiy Stakhovsky voor de derde ronde. De als negende geplaatste Japanner won na ruim drie uur van de Oekraïener: 6-4, 6-7 (9), 6-1, 7-6 (6).

Azarenka

De 27-jarige Azarenka was op het gras in Londen in twee sets te sterk voor Vesnina uit Rusland: 6-3 en 6-3. De partij duurde ruim anderhalf uur.

Azarenka speelt op Wimbledon haar eerste Grand Slam-toernooi sinds ruim een jaar door zwangerschap. De Wit-Russische beviel in december van haar zoon Leo. Door haar afwezigheid zakte de voormalig nummer één van de wereld naar de 683e plaats op de wereldranglijst.

Azarenka speelt in de volgende ronde tegen de Britse Heather Watson, die met 6-0 en 6-4 afrekende met Anastasija Sevastova uit Letland.

Johanna Konta plaatse zich met moeite voor de laatste 32. Tot vreugde van het publiek won de 26-jarige Britse van de Kroatische Donna Vekic. In een partij die meer dan drie uur duurde, was de als zesde geplaatste Konta in de derde en beslissende set net wat beter: 7-6 (4), 4-6 en 10-8.

Het is de eerste keer voor Konta dat ze op Wimbledon in de derde ronde staat.