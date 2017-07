Azarenka en Tsonga naar derde ronde Wimbledon

De 27-jarige Azarenka was op het gras in Londen in twee sets te sterk voor Vesnina uit Rusland: 6-3 en 6-3. De partij duurde ruim anderhalf uur.

Azarenka speelt op Wimbledon haar eerste Grand Slam-toernooi sinds ruim een jaar door zwangerschap. De Wit-Russische beviel in december van haar zoon Leo. Door haar afwezigheid zakte de voormalig nummer één van de wereld naar de 683e plaats op de wereldranglijst.

Azarenka speelt in de volgende ronde tegen de Britse Heather Watson, die met 6-0 en 6-4 afrekende met Anastasija Sevastova uit Letland.

Tsonga

In het mannentoernooi werd Tsonga niet echt op de proef gesteld. De als twaalfde geplaatste Fransman won in de tweede ronde in drie sets van de Italiaan Simone Bolelli: 6-1, 7-5 en 6-2. In de eerste ronde hoefde de 32-jarige Tsonga maandag tegen de Brit Cameron Norrie ook geen set af te staan.

Tsonga hoopt minimaal zijn prestatie van vorig jaar te evenaren. De huidige nummer tien van de wereld bereikte toen de kwartfinale, en maakte het de uiteindelijke winnaar Andy Murray erg lastig. Tsonga won twee sets, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de Schot.

In de derde ronde stuit Tsonga op de Amerikaan Sam Querrey, die afrekende met de Georgiër Nikoloz Basilashvili: 6-4, 4-6, 6-3 en 6-3. Van de vijf vorige ontmoetingen met Querrey won Tsonga er vier, onder meer drie jaar terug op Wimbledon.