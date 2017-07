Haase zegt dat nederlaag tegen Tiafoe heel veel pijn doet

"De tiebreak in de derde set was enorm belangrijk", aldus Haase tegenover NUsport, vlak na zijn viersets-nederlaag tegen de jonge Amerikaan.

"Daar kon ik op 2-1 in sets voorkomen. Dat was enorm balen dat ik die niet pakte. Vooral ook omdat ik zelf de fouten maakte. Twee forehands gingen mis, ik maakte een backhandpassing niet. Dat lag helemaal aan mezelf."

Toch was de derde set volgens Haase niet per se doorslaggevend, omdat hij zich aanvankelijk in set vier prima wist te herstellen. Uiteindelijk gaf de nummer 38 van de wereld een 4-1 voorsprong uit handen, om de wedstrijd aan Tiafoe te laten.

"Het is eigenlijk knap dat ik die vierde set nog verlies", klonk het lichtelijk cynisch. "Maar over het algemeen hoef ik helemaal niet ontevreden te zijn met mijn tennis. Het was een goede wedstrijd. En als ik een vijfde set had afgedwongen, was de partij misschien wel mijn kant opgegaan."

Next generation

Haase zei moeite te hebben met het aanvallende spel van Tiafoe, die volgens de Hagenaar tennist als een "typische next generation-speler".

"Hij deed het gewoon erg goed. Die jonge jongens van nu spelen gewoon sterk, op hun eigen manier. Zoals Tiafoe vandaag: hij ziet een bal en hij gaat er vol voor. Dat is knap."

Ondanks dat Haase, die in 2011 op Wimbledon reikte tot de derde ronde, redelijk tevreden was met zijn eigen spel bestempelt hij de nederlaag als pijnlijk.

"Deze doet heel veel pijn, zeker ook omdat ik mijn kansen had. En als je wint, staat er met Alexander Zverev een nieuwe jonge jongen tegenover je. Dat zou zwaar worden, maar ik was die strijd graag aangegaan. Toch moet ik de komende weken en maanden zo door blijven gaan, want mijn tennis is goed."

Haase was de laatste van de drie Nederlanders die nog in het hoofdtoernooi zat op Wimbledon. Eerder werden Richel Hogenkamp en Kiki Bertens al uitgeschakeld.