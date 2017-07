Ook Haase moet direct nederlaag slikken op Wimbledon

De pas 19-jarige Amerikaan, die zijn debuut maakte op het Londense gras, toonde zich in vier sets te sterk voor Haase. Het werd 6-3, 3-6, 7-6(5) en 7-5.

Haase leek de wedstrijd in de vierde set nog te kunnen keren en een beslissende set af te dwingen, maar liet een 4-1 voorsprong glippen, waarna Tiafoe na tweeënhalf uur de zwaarbevochten zege greep.

Voor de nummer één van Nederland was het de negende keer dat hij op Wimbledon speelde. Hij kwam nooit verder dan de derde ronde in Londen.

Eerder gingen in het vrouwentoernooi Richel Hogenkamp en Kiki Bertens ook al direct onderuit, waardoor er geen Nederlanders meer over zijn in het enkelspel.

Verdrukking

Haase kwam al vroeg in de partij in de verdrukking, omdat Tiafoe nagenoeg foutloos begon en met aanvallende spel de eerste break afdwong. Die was genoeg om de eerste set naar zich toe te trekken.

De jonge Amerikaan, die de 64e plek bezet op de wereldranglijst, kon het niveau echter niet vasthouden en het was Haase die in de tweede set het momentum greep en de stand gelijkbracht.

Cruciaal was de derde set, waarin beide spelers de nodige kansen kregen, maar uiteindelijk een tiebreak de beslissing moest brengen. Tiafoe vond zijn aanvallende spel terug en liep snel uit naar 5-1 en 6-3. Haase kwam nog terug tot 6-5, maar verwerkte een harde forehand van Tiafoe niet goed, waardoor hij met 2-1 in sets achterkwam.

Nadat de nummer 38 van de wereld een 4-1 voorsprong had weggegeven in het vierde bedrijf, ontspon zich een zwaar gevecht aan het einde van de partij.

Haase kreeg een setpoint op 5-4, maar wist die niet te verzilveren. Een game later verloor hij zijn eigen service, nadat hij met 30-0 voor had gestaan. Tiafoe, die in totaal 62 winners tegenover 25 onnodige fouten zette, maakte het vervolgens koel af met een lovegame.