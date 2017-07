Sluiter: 'Bij Bertens lijkt het alsof ieder verloren punt voor drie telt'

"Het is waanzinnig zwaar balen", aldus de Rotterdammer voor de camera van NUsport. "Ze heeft een hoop goede dingen gedaan, maar uiteindelijk niet de overtuiging gehad om echt door te drukken."

Bertens, die dinsdag met 7-6 en 7-5 onderuit ging tegen de Roemeense Sorana Cirstea, kende geen goede voorbereiding op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar, na een verloren partij in Rosmalen en een opgelopen achillespeesblessure.

"Dat tikt natuurlijk allemaal aan. Kiki heeft ook nog eens de neiging om negatief te zijn. Het lijkt soms alsof een gewonnen punt voor één telt en een verloren punt voor drie", zegt haar coach.

Punten

De nummer 24 van de wereld reikte vorig jaar nog tot de derde ronde op de All England Lawn Tennis and Croquet Club en gaat door haar vroege nederlaag weer wat zakken op de wereldranglijst.

Sluiter: "Het is heel frustrerend, want dit is natuurlijk een heel groot podium en hier zijn de puntjes te verdienen. Het maakt de druk ook groter. Op Wimbledon zijn de camera’s op je gericht en dan zie je dat dat soort dingen lastig voor haar zijn."

Bertens werkt sinds haar verliespartij in de tweede ronde op Roland Garros, waar ze volgens haar coach door een mentale ondergrond zakte, met een sportpsycholoog, om haar beter te laten omgaan met haar negatieve gevoelens.

"Vandaag was weer een goed voorbeeld", zegt Sluiter. "Accepteer je dat je je niet lekker voelt op gras en richt je je erop dat je die wedstrijd moet winnen? Of praat je jezelf twijfel aan? Daar moeten dingen in gaan veranderen."

Ook Richel Hogenkamp en Robin Haase verloren op Wimbledon al in de eerste ronde. Daardoor zijn alle Nederlanders al na twee dagen uitgeschakeld.