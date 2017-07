Bertens baalt flink van vroege uitschakeling op Wimbledon

"Op deze toernooien wil ik graag partijen winnen, want dat tikt qua punten gewoon heel erg aan. Dan is het heel erg balen als je er al na een ronde uit ligt", zei Bertens na afloop voor de camera van NUsport.

De als 23e geplaatste Nederlandse moest na een uur en drie kwartier spelen haar meerdere erkennen in Cirstea, die de partij in twee sets in haar voordeel besliste: 7-6 (4) en 7-5.

Bertens begon nog wel goed aan het treffen met de ongeplaatste Roemeense, maar ze wist haar sterke begin in de eerste set niet te belonen met setwinst. In de tweede set kwam ze tekort om terug in de wedstrijd te komen.

Knokken

Bertens baalde na afloop vooral van de eerste set. "Ik stond met 5-2 voor, maar het lukte me tot twee keer toe niet om de eerste set uit te serveren. In de tweede set bleef ik knokken en brak ik nog terug om in de wedstrijd te blijven, maar het lukte uiteindelijk allemaal net niet."

Een duidelijke oorzaak voor haar uitschakeling wist Bertens niet direct aan te wijzen. "Qua fysiek was het allemaal prima en had ik nergens last van", constateerde de Wateringse. "Ik heb me ook aan mijn doelen gehouden. Ik wilde aanvallend spelen, maar wel op mijn eigen manier. Ik denk dat ik dat wel goed heb uitgevoerd."

Door haar uitschakeling komt Bertens alleen nog in het dubbelspel in actie op Wimbledon. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson neemt ze het in de eerste ronde op tegen Kateryna Bondarenko en Aleksandra Krunic.