Djokovic en Federer zien tegenstander opgeven in eerste ronde Wimbledon

Djokovic stond nog geen veertig minuten op de baan toen Martin Klizan hem in de openingsfase van de tweede set de hand kwam schudden.

Djokovic pakte de voorsprong door op 4-3 de servicegame van de Slowaak te veroveren. De nummer vier van de wereld veroverde vervolgens de eerste set met een lovegame.

Klizan, de mondiale nummer 47, begon slecht aan het tweede bedrijf door direct zijn opslag in te leveren en was ook niet meer in staat om terug te komen. Hij gaf bij een 2-0 achterstand op met een blessure.

Voor Djokovic was het zijn 234e Grand Slam-overwinning. Daarmee passeert hij de Amerikaan Jimmy Connors op de ranglijst van meeste zeges op een één van de vier belangrijkste toernooien van het jaar. Federer voert het klassement aan met 314 gewonnen duels.

Djokovic neemt het in de tweede ronde op tegen de Tsjech Adam Pavlasek, de nummer 136 op de ATP-ranking. De Serviër won Wimbledon al in 2011, 2014 en 2015.

Federer

Ook Federer mocht in zijn partij tegen Alexandr Dolgopolov al in de tweede set naar binnen. De Oekraïner kon eveneens vanwege een blessure niet verder.

Federer had in de eerste set voldoende aan één break om het bedrijf met 6-3 naar zich toe te trekken. De nummer vijf van de wereld ging ook in de tweede set voortvarend van start en werd bij een 3-0 voorsprong als winnaar uitgeroepen.

Federer kruist in de tweede ronde de degens met de winnaar van de confrontatie tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Serviër Dusan Lajovic.

Federer schreef Wimbledon al zeven keer op zijn naam. De 35-jarige Zwitser was in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012 de sterkste op het heilige gras van Londen.

Kerber

Bij de vrouwen bereikte Kerber de tweede ronde. De 29-jarige Duitse had weinig te duchten van Falconi en pakte direct de eerste twee servicegames van haar Amerikaanse opponente. Kerber werd zelf ook nog gebroken, maar kon zich dat permitteren om de eerste set te pakken.

In de tweede set brak Kerber Falconi op 2-2 om opnieuw de voorsprong te pakken. Ze besliste de wedstrijd uiteindelijk met een love game op 5-4. De partij duurde in totaal anderhalf uur.

In de tweede ronde neemt Kerber het op tegen de Belgische Kirsten Flipkens, die in twee sets afrekende met de Japanse Misaki Doi.

Kerber stond vorig jaar in de finale van Wimbledon, maar daarin bleek de nu afwezige Serena Williams te sterk. Kerber schreef in 2016 wel de US Open en de Australian Open op haar naam. Op Roland Garros werd ze onlangs al in de eerste ronde uitgeschakeld.