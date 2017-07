Bertens geeft voorsprong weg en strandt direct op Wimbledon

In de eerste set leek Bertens op weg naar winst, maar ze gaf een comfortabele voorsprong uit handen. De nummer 24 van de wereld had het ook in de tweede set lastig met Cirstea, die op 5-5 de beslissende break plaatste.

Behoudens vorig jaar, waarin ze de derde ronde bereikte, kende Bertens nog weinig geluk op het Londense gras. In vijf pogingen ging ze drie keer onderuit in de eerste ronde.

Bertens kende al geen succesvolle voorbereiding op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. In Rosmalen was Andrea Petkovic in de eerste ronde te sterk en de week erna moest Bertens op Mallorca opgeven met een achillespeesblessure.

Met de uitschakeling van Bertens zijn er geen Nederlanders meer over in het vrouwentoernooi van Wimbledon. Richel Hogenkamp verloor maandag haar openingspartij van Madison Brengle. Robin Haase komt bij de mannen later dinsdag in actie.

Dubbele break

De als 23e gerangschikte Bertens leek tegen de ongeplaatste Cirstea aanvankelijk met een dubbele break op rozen te zitten, maar ze slaagde er bij een 5-2 en 5-4 voorsprong niet in om de set uit te serveren.

In de tiebreak was Cirstea, de nummer 63 van de wereld, veel scherper en feller dan Bertens en ze liep snel uit naar 4-1. Bij 6-4 gaf Bertens de set weg door een dubbele fout te slaan.

In het tweede bedrijf bleef Bertens bij tot 4-4, waarna een break haar fataal leek te worden. Ze knokte zich nog terug naar 5-5, maar Cirstea ging in een zenuwslopende elfde game, die meer dan tien minuten in beslag nam, opnieuw door de service van Bertens.

Na een uur en drie kwartier spelen maakte Cirstea het op eigen service af en noteerde zo haar vierde overwinning op Bertens in vier wedstrijden.