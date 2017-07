Hogenkamp: 'Het leek alsof ik zelf niet wist wat ik aan het doen was'

"Ik maakte veel te veel fouten, er zat niet echt een lijn in. Het leek soms ook alsof ik zelf niet wist wat ik aan het doen was. Het mag ook niet gebeuren", aldus Hogenkamp na afloop op de persconferentie.

De 25-jarige Doetinchemse mocht dit jaar voor het eerst in haar carrière direct meedoen aan het hoofdtoernooi in Londen, maar beleefde weinig plezier tegen de Amerikaanse, van wie ze met 6-3 en 6-3 verloor.

"Als je ziet hoe mijn eerste twee returngames gingen: ik denk dat ik zeven returns fout heb geslagen of in het net. In mijn hoofd gebeurden er wat dingen. Het was gewoon niet best", zei Hogenkamp met gevoel voor understatement.

"Dit was een enorme kans voor mij op een tweede ronde. Als je in de eerste ronde Kvitova loot of een andere hooggeplaatste speelster, dan wordt het moeilijker. Maar nu had ik gewoon een goede loting."

Challengers

De Nederlandse nummer twee gaat zich nu opmaken voor een serie challengertoernooien in Duitsland en Tsjechië, waar ze weer gaat overstappen op het gravel. Ze hoopt rechtstreekse plaatsing voor de US Open af te dwingen.

"Ik ga proberen om weer een nieuwe reeks neer te zetten zoals eerder dit jaar. De grasschoenen gaan de prullenbak in en die komen voorlopig niet meer tevoorschijn."

"Het is aan de ene kant gek om weer naar het gravel te gaan, maar ik ga proberen om weer zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Zo is het tennisleven nu eenmaal."

Hogenkamp was de enige Nederlandse speelster die maandag in actie kwam in het enkelspel. Kiki Bertens en Robin Haase spelen op dinsdag. Bertens neemt het op tegen Sorana Cirstea en Haase speelt tegen Frances Tiafoe.