Hogenkamp roemloos ten onder in openingsronde Wimbledon

Het was de tweede keer dat Hogenkamp in het hoofdtoernooi stond op de All England Lawn Tennis and Croquet Club. In 2015 reikte ze als qualifier nog tot de tweede ronde, waarin ze verloor van Maria Sharapova.

De 25-jarige Doetinchemse, die afgelopen maand voor het eerst in haar carrière de top honderd binnenkwam, begon redelijk aan de wedstrijd op baan vijf, maar werd op 2-2 onnodig gebroken.

De aanvallend ingestelde Brengle toonde zich in het vervolg van de partij de dominantere speelster. Ze liep via een tweede break uit naar 5-2, waarna ze de set naar zich toetrok.

Eigen fouten

In het tweede bedrijf leek Hogenkamp zich op te richten en creëerde ze in de derde en vijfde game breakpoints, maar ze liet beide kansen liggen door slordige eigen fouten.

Vervolgens ging het bij 3-2 wederom mis op eigen service voor de nummer twee van Nederland, die problemen had met haar backhand en soms leek te verkrampen. Brengle besliste de wedstrijd na een uur en zes minuten op eigen service.

Hogenkamp werd vier keer gebroken en noteerde liefst 36 onnodige fouten tegenover 18 winners.

Kiki Bertens en Robin Haase zijn de andere twee Nederlanders in het hoofdtoernooi. Zij komen dinsdag voor het eerst in actie.