Gebroken Williams onderbreekt persconferentie na zege op Wimbledon

De 37-jarige Amerikaanse kwam recent in het nieuws vanwege een dodelijk auto-ongeluk in juni waarbij ze betrokken was. Ze kwam met haar SUV in botsing met een kleinere auto, waarbij de bijrijder overleed. De 37-jarige tennisster wordt door de familie aangeklaagd, omdat ze door rood zou zijn gereden.

Williams verklaarde op de persconferentie dat ze blij was om voor de twintigste keer op Wimbledon te kunnen spelen en dat ze haar afleiding kon vinden op de tennisbaan, maar ze maakte een gebroken indruk.

"Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe verschrikkelijk die ervaring was", aldus een geëmotioneerde Williams over het ongeluk. "Ik ben eigenlijk compleet sprakeloos."

De voormalig nummer één van de wereld zocht vervolgens naar woorden, maar kwam er niet meer uit. Na een minuut stilte besloot ze de persconferentie te onderbreken om kort daarna de laatste vragen te beantwoorden.

Williams, die Wimbledon in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008 won, was in haar eersterondepartij in twee sets te sterk voor de Belgische Elise Mertens: 7-6 (7) en 6-4. In de volgende ronde treft ze de Chinese Qiang Wang.