Haarhuis geeft Haase de meeste kans om door te komen op Wimbledon

"Ik zie de partij van Hogenkamp maandagmiddag echt als een 50/50-wedstrijd", aldus de Davis- en Fed Cup-captain in Londen tegenover NUsport.

"Ze staat tegenover Madison Brengle, die graag op gras speelt, vlakke slagen heeft en ook een hele gevaarlijke backhand. Vorig jaar zat Richel er tegen haar heel dichtbij op Rosmalen, maar maakte ze het net niet af."

Kiki Bertens is voor de 51-jarige Haarhuis nog een vraagteken aangezien ze voorafgaand aan het derde Grand Slam-toernooi van het jaar kampte met een achillespeesblessure.

"Ze heeft ook al drie keer verloren van haar tegenstandster, Sorana Cirstea. Die heeft ook al eens op het randje van de top twintig gestaan, dus ook voor Kiki wordt het niet makkelijk."

Ervaring

Haase lijkt volgens Haarhuis, die in 1998 het dubbelspel won op Wimbledon en in het enkelspel tot de vierde ronde kwam, in een goede vorm te steken. "Robin heeft natuurlijk een prima voorbereiding gehad, heeft een paar wedstrijden op gras gewonnen, dus dat speelt mee."

Toch denkt de Eindhovenaar dat Haase dinsdag met Frances Tiafoe een verraderlijke tegenstander tegenover zich krijgt.

"Dat is een hele jonge, gevaarlijke speler, die enorme wapens heeft en enorm kan versnellen. Maar ik denk dat Robin er op basis van ervaring en slimheid doorheen komt."

Overschatten

Haarhuis vindt niet dat we de kopman van het Nederlandse tennis moeten overschatten door te verwachten dat hij de tweede week zal halen op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

"Laat hem eerst maar de eerste ronde overleven, en dan staat hij misschien al tegen Alexander Zverev. Dat is natuurlijk nog wel flinke stap hoger dan Tiafoe, ook al zo’n jonge, enorm getalenteerde speler."

Hogenkamp speelt maandag op de openingsdag op Wimbledon de derde partij op baan 5. Haase en Bertens komen allebei dinsdag voor het eerst in actie.