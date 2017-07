Murray en Nadal probleemloos naar tweede ronde Wimbledon

Titelverdediger Murray opende de 131e editie van het Grand Slam-toernooi met een zege in drie sets op Alexander Bublik uit Kazachstan: 6-1, 6-4 en 6-2.

De partij werd in het derde bedrijf tot twee keer toe stilgelegd vanwege de regen.

Murray, die Wimbledon ook in 2013 won, treft in de tweede ronde Dustin Brown. De Duitser rekende in vier sets (3-6, 7-6 (5), 6-4 en 6-4) af met de Portugees João Sousa.

Rafael Nadal had net als Murray drie sets nodig om zich te ontdoen van John Millman uit Australië: 6-1, 6-3 en 6-2.

De nummer twee van de wereld kruist in de tweede ronde de degens met Donald Young. De Amerikaan zag bij een voorsprong van 5-7, 6-4, 6-4 en 4-2 zijn Oezbeekse tegenstander Denis Istomin geblesseerd opgeven.

Nadal was in 2008 en 2010 de sterkste op Wimbledon en pakte vorige maand voor de tiende keer in zijn loopbaan de titel op Roland Garros.

Kyrgios

Nick Kyrgios moest door een heupblessure opgeven in zijn partij tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De als twintigste geplaatste Australiër liet zich nog behandelen door een fysiotherapeut, maar besloot niet verder te spelen. Herbert had de eerste twee sets al gewonnen met 6-3 en 6-4.

Jo-Wilfried Tsonga bereikte wel eenvoudig de tweede ronde. De als twaalfde geplaatste Fransman had weinig moeite met de Amerikaan Cameron Norrie: 6-3, 6-2 en 6-2.

Halep

Bij de vrouwen kende Simona Halep, als tweede ingeschaald, een prima start op het Londense gras. Ze was Marina Erakovic uit Nieuw-Zeeland met 6-4 en 6-1 de baas.

Halep treft voor een plek in de derde ronde de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, die haar openingspartij tegen de Britse Laura Robson eveneens in twee sets won (6-4 en 6-2).

Vijfvoudig winnares Venus Williams was te sterk voor de Belgische Elise Mertens, al waren de verschillen niet heel groot. Het werd 7-6 (7) en 6-4.