Murray en Halep probleemloos naar tweede ronde Wimbledon

Alle partijen werden even stilgelegd door regen, maar dat bracht Murray niet van de wijs. Hij klaarde de klus tegen Alexander Bublik uit Kazachstan in drie sets: 6-1, 6-4 en 6-2.

Murray, die Wimbledon ook in 2013 won, treft in de tweede ronde Dustin Brown. De Duitser rekende in vier sets (3-6, 7-6 (5), 6-4 en 6-4) af met de Portugees João Sousa.

Nick Kyrgios moest door een heupblessure opgeven in zijn partij tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De als twintigste geplaatste Australiër liet zich nog behandelen door een fysiotherapeut, maar besloot niet verder te spelen. Herbert had de eerste twee sets al gewonnen met 6-3 en 6-4.

Jo-Wilfried Tsonga bereikte wel eenvoudig de tweede ronde. De als twaalfde geplaatste Fransman had weinig moeite met de Amerikaan Cameron Norrie: 6-3, 6-2 en 6-2.

Halep

Bij de vrouwen kende Halep, als tweede geplaatst, een prima start op het Londense gras. Ze was Marina Erakovic uit Nieuw-Zeeland met 6-4 en 6-1 de baas. Ze treft voor een plek in de derde ronde de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia, die haar openingspartij tegen de Britse Laura Robson eveneens in twee sets won (6-4 en 6-2).

Vijfvoudig winnares Venus Williams was te sterk voor de Belgische Elise Mertens, al waren de verschillen niet heel groot. Het werd 7-6 (7) en 6-4.