Djokovic gelooft ondanks tegenvallend jaar in Wimbledon-winst

De huidige nummer vier van de wereld kende in aanloop naar Wimbledon een goede generale door het grastoernooi van Eastbourne te winnen. Djokovic ziet dat als de bevestiging dat hij de goede weg is ingeslagen.

"Ik heb een geweldige week gehad en heb veel tijd doorgebracht op de trainingsbaan. Ik heb vier goede wedstrijden achter elkaar gespeeld. Ik denk dat het met mijn vorm wel goed zit", was de 30-jarige Serviër zondag vol vertrouwen op de persconferentie in Londen.

Djokovic ging vorig jaar als titelverdediger op Wimbledon al in de derde ronde onderuit tegen de Amerikaan Sam Querrey en in 2017 waren zijn resultaten over het algemeen niet veel beter.

Na 2011, waarin hij drie Grand Slams won, werd Djokovic' onoverwinnelijkheid langzaamaan minder en dit jaar ging de twaalfvoudig Grand Slam-winnaar zowel bij de Australian Open als op Roland Garros zelfs al voor de halve finales onderuit.

Andere benadering

Djokovic, die eerder dit jaar afscheid nam van zijn coaches coach Marian Vajda en Boris Becker en ging samenwerken met Andre Agassi, kiest sinds kort voor een andere benadering van zijn sport dan voorheen. Dat werpt volgens de Serviër eveneens zijn vruchten af.

"Vroeger kon ik me alleen gelukkig voelen als ik een wedstrijd won. Veel atleten hebben dat en dat is ook logisch, maar er zijn wat dingen veranderd", zei hij.

"Natuurlijk, ik wil nog steeds alles winnen, maar voor mij is dat minder essentieel geworden. Het is een andere benadering, er hebben bepaalde zaken geleden onder mijn carrière. Maar ik ben nog steeds gemotiveerd."

Djokovic komt dinsdag voor het eerst in actie op Wimbledon. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Slowaak Martin Klizan. Andy Murray en Rafael Nadal spelen maandag. Roger Federer zit in dezelfde helft van het speelschema als Djokovic en staat ook op de tweede dag ingepland.