Murray: 'Het is stressvol als je vlak voor Wimbledon niet kunt trainen'

"Dit is een extreem belangrijk toernooi, dus ik heb me de afgelopen tijd zeker zorgen gemaakt", was de 30-jarige Schot zondag openhartig op de persconferentie, een dag voordat hij voor het eerst in actie komt.

"Ik heb ook niet vaak in deze positie gezeten. Als je niet kunt trainen zo vlak voor een Grand Slam, dan is dat stressvol. Maar ik denk dat ik er klaar voor ben. Als dit een ander toernooi was geweest, zou ik ook gewoon spelen."

Naast het verdedigen van zijn titel staat voor Murray tijdens Wimbledon ook de nummer één-positie op het spel. Liefst drie spelers komen in aanmerking voor die plek: Rafael Nadal, Novak Djokovic en Stan Wawrinka.

"Dat geeft misschien extra druk, zeker aan het einde van het toernooi als er nog een paar spelers over zijn", zegt Murray. "Het kan wedstrijden beïnvloeden. Maar mijn focus ligt daar nu niet op. Ik denk er niet zoveel aan."

Bublik

Murray neemt het maandag in de eerste ronde op tegen Alexander Bublik. De jonge Kazach, nummer 134 van de wereld, ging in de derde ronde van de kwalificaties onderuit, maar kwam op het laatste moment nog het toernooi in als lucky loser.

"Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld en hem ook niet vaak zien spelen. Van wat ik gehoord heb, is hij een persoonlijkheid. Hij speelt aantrekkelijk tennis, vrij onorthodox en gevarieerd. Het wordt een interessante wedstrijd."

Murray en Bublik komen maandag om 14.00 uur Nederlandse tijd in actie op het centre court. Richel Hogenkamp is op de openingsdag de enige Nederlandse die uitkomt in het enkelspel. De Doetinchemse speelt als derde op baan 5 tegen Madison Brengle.

Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Simona Halep en Venus Williams geven maandag ook allemaal acte de présence, net als de Britse hoop bij de vrouwen, Johanna Konta.